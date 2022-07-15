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"За Харьков, Винницу, Николаев": ВСУ ударили по базам оккупантов и складам с боеприпасами

15 июля 2022, 07:10

В нескольких оккупированных населенных пунктах Украины около полуночи 15 июля прогремели взрывы. Удары по оккупантам вероятно наносили с помощью РСЗО HIMARS.

ракетные системы HIMARS
Ракетные системы HIMARS отработали по базам оккупантов / Фото Википедия

В ночь на 15 июля в Херсоне, поселке Снигиревка Николаевской области и поселке Новая Маячка Херсонской области прогремели взрывы. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам боеприпасов и местам базирования российских захватчиков.

Удары по оккупантам, вероятнее всего, наносили с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Так, в оккупированной Снигиревке после взрывов начался сильный пожар. Как заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram, по предварительным данным, украинские военные уничтожили склад боеприпасов российской армии.

Кроме того, есть информация о взрывах в районе Чернобаевки и в Мелитопольском районе.

В поселке Новая Маячка, как пишет канал Збройні Сили України, воины ВСУ нанесли точечный удар по базированию российских оккупантов.

В Telegram-канале Ху*вый Херсон сообщили, что в Новой Маячке прогремел взрыв в районе санатория, где базировались российские оккупанты. Он расположен в центре поселка.

"Пожарные на данный момент тушат. Из-за пожара трещит шифер", – говорится в сообщении.

Взрыв и пожар в Херсоне ночью 15 июля
Взрыв и пожар в Херсоне ночью 15 июля

Кроме того, около 23.00 во временно оккупированном Херсоне зафиксирован "прилет" в районе перекрестка Никольское-Ингулец, на территории бывшего асфальтного завода.

"Там хранились БМП, прицепная артиллерия и танки – всего около 50 единиц. И скорее всего небольшой БК. Информация требует подтверждения, но мы будем надеяться на лучшее", – говорится в сообщении.

Советник Офиса президента Алексей Арестович после полуночи написал в Telegram: "Пошла работа. Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше".

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали перевозить свои склады боеприпасов подальше от линии фронта из-за постоянных точных ударов украинских артиллеристов. При этом захватчики могут переместить часть складов на объекты гражданской инфраструктуры, чтобы таким образом прикрыть их от поражения со стороны ВСУ.

Отметим, за неделю из американских РСЗО HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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