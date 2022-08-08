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Следующие 2 месяца – решающие: шеф польского Бюро нацбезопасности сказал, насколько затянется война

8 августа 2022, 15:20

В то же время Россия может не отказаться от своей идеи завоевать всю Украину, даже если на это придется потратить годы.

Павел Солох, украинские военные
Шеф польского Бюро нацбезопасности сказал, насколько затянется война/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные пошагово деоккупируют захваченные россиянами территории и продвигаются вперед. Следующие два месяца могут стать решающими в войне в Украине.

Такое мнение высказал шеф польского Бюро нацбезопасности Павел Солох в интервью для Polsat News. Он отметил, что хоть российские захватчики и применяют на Донбассе тактику "ковровых рейдов", однако сейчас у оккупантов нет существенных результатов, ведь отсутствие высокоточного оружия не дает россиянам продвигаться вперед.

"Все ждут наступления, потому что наступление могло бы создать основания для каких-то переговоров – или о мире, или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Всё указывает на то, что ближайшие два месяца могут стать решающими", – заявил Солох.

По словам шефа польского Бюро нацбезопасности, "принципиальные решения" могут проявляться уже в октябре 2022 года.

Однако Солох не исключает варианта, что война в Украине может затянуться надолго. Он считает, что РФ может не отказаться от своей идеи захватить всю Украину, даже если на это уйдут годы.

"Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала сначала Украину, а затем – Крымское ханство. На это понадобились годы. Я думаю, что это позиция российской элиты", – отмечает он.

Ранее сообщалось, что в рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области вновь вспыхивают этнические конфликты. Во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений чеченской национальности.

Напомним, российские оккупанты открыто признают, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа. При этом они угрожают взрывом при попытке штурма ВСУ.

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