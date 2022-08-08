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Зеленский предложил новый санкционный удар по РФ: в Раде раскрыли детали

8 августа 2022, 14:42

Глава государства рекомендует одобрить решение СНБО о секторальных санкциях против России.

Зеленский Россия
Владимир Зеленский предложил утвердить новый пакет санкций против РФ / Коллаж УНИАН

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны по поводу расширения санкций против России.

Проект постановления №7640 внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Глава государства рекомендует Раде принять решение СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".

Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых является Россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

В то же время санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.

Согласно проекту, санкции после принятия Верховной радой будут действовать в течение 10 лет.

Добавим, что нардеп Ярослав Железняк уточнил, что Рада планирует рассмотреть вопрос о введении нового пакета санкций против России, предложенного СНБО.

Пакет будет состоять из 10 пунктов:

Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц РФ;

Остановка разрешений на пользование недрами;

Запрет на приватизацию и аренду госимущества;

Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;

Запрет захождения судов и самолетов, связанных с РФ;

Запрещение приобретения ценных бумаг от эмитентов, связанных с РФ;

Прекращение выдачи наличных платежных карт эмитированных лицами, связанными с РФ;

Запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в РФ;

Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ;

Запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.

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