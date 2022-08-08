Зеленский предложил новый санкционный удар по РФ: в Раде раскрыли детали

Глава государства рекомендует одобрить решение СНБО о секторальных санкциях против России.
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны по поводу расширения санкций против России.
Проект постановления №7640 внес в парламент президент Владимир Зеленский.
Глава государства рекомендует Раде принять решение СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".
Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых является Россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.
В то же время санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.
Согласно проекту, санкции после принятия Верховной радой будут действовать в течение 10 лет.
Добавим, что нардеп Ярослав Железняк уточнил, что Рада планирует рассмотреть вопрос о введении нового пакета санкций против России, предложенного СНБО.
Пакет будет состоять из 10 пунктов:
Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц РФ;
Остановка разрешений на пользование недрами;
Запрет на приватизацию и аренду госимущества;
Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;
Запрет захождения судов и самолетов, связанных с РФ;
Запрещение приобретения ценных бумаг от эмитентов, связанных с РФ;
Прекращение выдачи наличных платежных карт эмитированных лицами, связанными с РФ;
Запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в РФ;
Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ;
Запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.
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