Гауляйтер на Запорожье объявил о подготовке "референдума", но забыл о сроках

Евгений Балицкий не уточнил сроки проведения "референдума".
Назначенный оккупантами РФ гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подготовке проведения "референдума" о "присоединения" к России.
Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
"Я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии… о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией", - заявил коллаборант.
Добавим, что Балицкий не уточнил сроки проведения "референдума".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина ни в коем случае не согласится провести переговоры с российской делегацией, если оккупанты проведут "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.
Он твердо отметил, что Украина не планирует и не будет планировать отдавать свои территории врагу. Аннексия регионов закроет двери перед РФ для переговоров с Украиной.
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