Мелитополь сотряс мощный взрыв возле комендатуры оккупантов - мэр / inform.zp.ua и скриншот из видео

В центре оккупированного Мелитополя днем в среду, 17 августа, прогремел мощный взрыв. Первым об этом на своей странице в мессенджере Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Сильный взрыв раздался возле логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, расположена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробности потерь среди врагов", — написал он.

Как пишет местное издание РИА Мелитополь сообщает, что взрыв был слышен в разных микрорайонах. Также наличествует информация, что взрыв зафиксирован в южной части Мелитополя ‒ на выезде.

В целом после недавней серии взрывов в Мелитополе оккупанты расставили передвижные блокпосты. А в целом по городу со вчерашнего дня стоят патрули автоматчиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские партизаны взорвали железнодорожный мост вблизи оккупированного Мелитополя. Из-за этого уже двое суток эшелоны из оккупированного Крыма не могут двигаться в Мелитополь. После подрыва моста оккупанты с воскресенья, 14 августа, начали проводить массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах. Однако им не удалось найти ни одного партизана.

До того стало известно о двух взрывах в Мелитополе. Один из них прогремел возле городского военкомата, другой-в лесопарке. Известно, что оккупанты завозили в лесопарк большое количество военной техники.

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