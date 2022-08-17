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"Потеряна летная элита": Резников рассказал, что ВСУ "приземлили" тысячу русских летчиков

17 августа 2022, 13:00

Как говорит министр обороны Украины, враги потеряли 30% своего элитного корпуса десантников, морпехов, спецназовцев - причем офицерского и сержантского состава.

Резников, ВСУ
Алексей Резников/ Коллаж Facebook/reznikovoleksii, Генштаб ВСУ

Руководитель украинского Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская армия в ходе полномасштабного вторжения в Украину потеряла 30% элитных войск – десантников, морпехов, спецназовцев. Об этом чиновник рассказал в интервью порталу "Голос Америки".

"Мы точно знаем, что они потеряли 30% своего элитного корпуса десантников, морпехов, спецназовцев, причем офицерского и сержантского состава. Я видел их личные документы – им всем было в среднем 35 лет. Это значит, что лет 15 было потрачено на их подготовку", – сказал министр.

Кроме того, ВСУ "приземлили" около тысячи русских летчиков и вертолетчиков, говорит Резников.

"А это означает, что потеряна летная элита, которая способна летать с маневрами, ночью и так далее", – подытожил чиновник.

Он добавил, что ресурсы противника истощаются, в связи с чем Российской Федерации потребуются средства и время на восстановление.

Резников не исключил, что такая ситуация может спровоцировать некое затишье, менее интенсивные боевые действия. Однако, подчеркнул он, замораживания войны не будет.

Напомним, 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

До того президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины Алексей Резников война России и Украины
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