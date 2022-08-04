Ответ на агрессию РФ: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США

Алексей Резников / Facebook/reznikovoleksii

Министр обороны Алексей Резников заявил, что новый пакет военной помощи от США будет отвечать оборонным потребностям Украины.

О новом разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином Резников сообщил в микроблоге Twitter.

"Провел еще один разговор с моим другом министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили будущий пакет помощи безопасности - он будет отвечать нашим потребностям. Новый американский Атташе по вопросам армии и обороны, который прибыл в Киев, поможет увеличить уровень доверия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны", - заявил Резников.

Детали нового пакета помощи США

Как сказано на сайте Министерства обороны США, Остин в разговоре с Резниковым снова подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддерживать способность Украины противостоять агрессивной войне России, что было подтверждено объявлениям о выделении дополнительных 550 миллионов долларов политики помощи для Украины.

Кроме того, Резников проинформировал Остина о ситуации на поле боя.

Отметим, 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

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