"Путин не пропустит эту дату": генерал ВСУ сказал, справится ли ПВО Украины с массированным ракетным обстрелом

Генерал ВСУ сказал, справится ли ПВО Украины с массированным ракетным обстрелом/ УНИАН, Главред

Страна-агрессор РФ может устроить массированную ракетную атаку по Украине в День Независимости 24 августа, а также накануне этой даты – 23 августа. Российский диктатор Владимир Путин не пропустит такую важную для Украины дату без внимания.

Об этом сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телемарафона "Freedom". Также он пояснил, справится ли украинская противовоздушная оборона с массированным ракетным ударом со стороны России и Беларуси.

По словам Романенко, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которыми сейчас пользуются украинские военные, разрабатывались еще несколько десятков лет назад.

"Комплексы С-300 одновременно может работать один дивизион. Тут вопрос – по каким целям и по каким ракетам. ЗРК, состоящие на вооружении Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ, разрабатывались еще в конце прошлого века, и потому предназначались для поражения аэродинамических воздушных целей, таких как: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БпЛА", – рассказывает Романенко.

Но сейчас из таких ЗРК приходится сбивать еще и ракеты, а такие цели являются довольно сложными для этой техники.

"Как известно, россияне применяют в частности современные ракеты, которые летят по баллистической траектории и имеют несколько скоростей звука. Именно эти ракеты представляют собой сложную мишень для наших современных ЗРК и истребителей авиации, которые тоже разрабатывались с учетом модификации, но прошлого века, еще советские образцы", – говорит генерал-лейтенант.

Однако украинской системе ПВО помогут справиться с вражескими ракетами американские ЗРК "NASAMS" и немецкие "IRIS-T". Поставки таких систем в Украину ожидаются, говорит Романенко.

РФ может нанести массированный ракетный удар в День Независимости

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в ближайшее время российские оккупанты могут нанести массированный ракетный удар по Украине. Эксперт не исключил, что это может быть связано с подготовкой врага к 24 августа – Дню Независимости Украины. Активизацию ударов он прогнозирует на праздничные дни 23 августа (День Государственного флага), 24 и 25 августа.

Об этом также предупреждал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Он отметил, что угроза наступления на Украину из Беларуси существовала раньше, есть и будет существовать в дальнейшем. Не исключено, что Россия может использовать территорию Беларуси для "поздравлений" с Днем Независимости Украины.

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