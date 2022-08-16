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Должны быть готовы: оккупанты могут "поздравить" Украину с Днем Независимости ракетами

16 августа 2022, 23:15

Представитель командования Воздушных сил отметил, что определенная угроза наступления из Беларуси была всегда.

российские военные, российская ракета
Российская ракета / npr.org, УНИАН

Угроза наступления на Украину из Беларуси существовала раньше, есть и будет существовать в дальнейшем. Не исключено, что Россия может использовать территорию Беларуси для поздравлений с Днем Независимости Украины.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил на брифинге 16 августа, что украинские военные постоянно следят за перемещением войск, перевозкой боекомплектов — как ракет и "Искандеров", так и других.

"Это происходит всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит вооружение. Есть определенные данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что противник наращивает свои силы на белорусской территории", – заметил Игнат.

Он добавил, что эти события в Беларуси имеют и политическую составляющую – угрожать Западу на своих западных границах. А также – угрожать Украине.

Представитель командования Воздушных сил отметил, что определенная угроза наступления из Беларуси была всегда.

"Территорию Беларуси Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии и наносила удары оттуда. Поэтому надо безусловно готовиться, есть у нас разная информация от ГУР и другие службы имеют некоторую информацию об этих перемещениях. У нас скоро большой праздник — День независимости, понятно, что противник всегда использует такие даты для "поздравлений", мы должны быть готовы к этому", — заметил Игнат.

Угроза ракетного удара

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.

"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.

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