Древесина-партизан: на Херсонщине оккупант полез на дерево снимать сине-желтую ленту и сломал его

Оккупант, по всей вероятности отличался лишним весом. Потому дерево не выдержало его большого веса и немедленно сломалось. А агрессор упал на землю.
Русские оккупанты крайне боятся украинцев и нашу государственную символику. И это даже иногда помогает бороться с агрессорами и ликвидировать их. Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что борьба российских оккупантов с украинскими символами доходит прямо до абсурда. Инцидент произошел в Херсонской области.
По словам Хланя, российский военнослужащий хотел снять сине-желтую ленту. Для этого он вылез на дерево. Но отличался лишним весом. Потому дерево не выдержало большого веса оккупанта. И он немедленно упал на землю
Напомним, ранее высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
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