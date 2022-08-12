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Оккупанты переправляли технику: ВСУ уничтожили последний мост в Херсонской области - Хлань

12 августа 2022, 20:14

Украинские защитники последовательно разрушают логистику врага.

Взрывы в Дарьевке под Херсоном
Взрывы под Херсоном / Telegram

Украинские военные полностью уничтожили логистику врага на Каховской ГЭС Херсонской области.

Как сообщил депутат Херсонского областного совета и военный ТРО Сергей Хлань, оккупанты потеряли последний путь для того, чтобы перебрасывать свою технику.

По его словам, украинские защитники последовательно разрушают логистику врага по поставкам оружия, боекомплектов и боеприпасов к линии фронта.

Хлань напомнил, что вечером 11 августа было уничтожено скопление войск на правом берегу Днепра в селе Веселое возле плотины Каховской ГЭС. Как он сказал, в Веселом россияне накапливали свое оружие и технику.

Недавно плотина была повреждена и оккупанты не могли в полном объеме переправлять оружие и технику. Хлань отметил, что россияне накапливают технику на левом берегу в Новой Каховке и в ее окрестностях, а также в городе Таврийск.

Оттуда россияне постепенно переправляли технику через Каховскую дамбу, однако на днях было уничтожено дорожное полотно. Следовательно, осталась дорога по самой ГЭС, где было два запасных пути.

В четверг, 11 августа, украинские силы разрушили одно автодорожное полотно. После этого для россиян остался один путь для переправки техники.

Сергей Хлань сообщил, что 12 августа днем ВСУ нанесли еще один удар, обезвредив последнее полотно, которым оккупанты могли переправлять технику и боеприпасы.

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Как сообщал Главред, ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, вчера Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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