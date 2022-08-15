УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовит массированный ракетный удар по городам Украины: названа опасная дата

15 августа 2022, 22:09

На сегодня отмечается снижение количества ракетных ударов России по территории Украины, подчеркнул Олег Жданов.

Искандер-М
РФ может нанести массированный удар по Украине

В ближайшее время российские оккупанты могут нанести массированный ракетный удар по Украине, заявил военный эксперт Олег Жданов.

На сегодня отмечается снижение количества ракетных ударов России по территории Украины, а сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как затишье перед бурей, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Эксперт не исключил, что это может быть связано с подготовкой врага к 24 августа - Дню независимости Украины.

Активизацию ударов он прогнозирует на праздничные дни 23 августа (День государственного флага), 24 и 25 августа.

"Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, что оно перед бурей", - заявил военный эксперт.

Как добавил Жданов, таких ударов может быть несколько и они растянутся по времени, либо же будет один - 24 августа.

Напомним, ранее Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.

"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.

Читайте еще:

Олег Жданов война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:04

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдать

22:11

ВСУ заманили в ловушку более 10 тысяч оккупантов под Херсоном - военный экспертВидео

22:09

РФ готовит массированный ракетный удар по городам Украины: названа опасная датаВидео

21:43

Желающих нет идти на войну: в России провалили формирование танкового батальонаВидео

21:42

Столб дыма над портом: в захваченном РФ Бердянске прогремел мощный взрывВидео

Реклама
21:03

Шольц оскандалился заявлением о запрете выдачи виз россиянамВидео

21:03

"Пощечина РФ": у Зеленского назвали условие возобновления переговоров с МосквойВидео

20:30

"Ничего хорошего там не будет": Лобода высказалась о населении РФ и ПутинеВидео

20:19

"Путина убьют": в РФ раскрыли сценарий ответа на ядерный шантаж КремляВидео

20:18

Курс будет зависеть от событий на фронте: эксперт назвал предельную цену доллара в августе

20:10

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

19:55

Дурнев смотрит сториз зомби: "цвет настроения 200"Видеоблоги

19:38

Зеленский срочно созвал Ставку верховного главнокомандующегоВидео

19:37

Хайп с оккупантом-писателем: главная опасность для Украинымнение

19:28

Поможет привлечь успех и деньги: что нужно сделать каждому знаку до конца 2022 годаВидео

19:20

ФСБ опозорилась "раскрытием теракта": организатором назвали погибшего весной украинцаВидео

19:11

"Будем мочить друг друга": Арестович и Подоляк огласили "войну" между собойВидео

19:04

Гороскоп на завтра, 16 августа 2022: Тельцам – большой куш, Львам – исполнение желаний, Рыбам – сплетниВидео

18:57

"Если окажется в тупике": Климкин рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

18:57

"Путинистка" Успенская, которая проводит много времени США, поддержала отмену виз для россиян

Реклама
18:38

"Васильок, ты что дзьобнул": Ломаченко шокировал новой выходкой из-за войны в УкраинеВидео

18:36

"Гиркина изувечили": Невзоров раскрыл детали "задержания" террориста

18:34

"Покрошили" врага на юге: десятки оккупантов уничтожили вместе с техникой и складами РФ

18:28

Выглядела как фекалии: Валерия Крук рассказала, как взяла себя в руки

18:15

Для всех нас боль: дочь Заворотнюк поделилась свежими новостями о здоровье матери

18:03

"Она могла выжить": охранник принцессы Дианы раскрыл подробности смертельного ДТП

17:59

Рианна через три месяца после беременности прогулялась в ботфортах

17:50

В Украине разрешили принудительно изымать имущество в условиях военного положенияВидео

17:28

Забыл о "денацификации" и "демилитаризации": Путин умерил аппетит в войне с УкраинойВидео

17:26

Российский чиновник не пережил визит на Донбасс: его тело искали с июля

17:21

Сказочная удача и везение в деньгах: 5 знаков зодиака – счастливчики сентября 2022Видео

17:17

Китай еще не готов: дипломат рассказал, когда может начаться война между США и Китаем

17:17

Приметы на 16 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

17:16

Российским пропагандистам увеличили зарплату на время войны: названы шокирующие цифры

16:56

"Начальство конченое, деньги не платят": оккупанты РФ жалуются на обман командованияВидео

16:56

Завалит градом и будем плавать: синоптики предупредили о бушующем урагане в УкраинеВидео

16:56

"Прав всегда тот, кто защищает свой дом": Лобода на концерте эмоционально заговорила о войне

16:48

Вдовец Писанки рассказал, когда и где ее похоронят

16:47

"Один шаг от комы, слепота": известная российская певица попала в реанимацию

16:29

"Я счастлива!": Надя Дорофеева в прямом эфире прокомментировала роман с мужем бывшей подругиВидео

Реклама
16:29

Новолуние в августе 2022: что поможет привлечь удачу и благополучие

16:13

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT ведет переговоры о партнерстве с легендарным испанским футбольным клубом

16:08

Правила расчета пенсий перепишут: как будут учитывать "военные" зарплаты - решение Рады

16:06

"Устала от этой мерзости": раскрыта правда об отношениях между Пугачевой и Киркоровым

16:03

Повар Путина исчез после взрывов на базе ЧВК Вагнера: новые детали удара ВСУВидео

15:58

Посмешище: в сеть слили, как без фонограммы поет главная звезда РоссииВидео

15:32

Ошеломляющий бисквитный рулет с вареньем: простой рецепт на каждый деньВидео

15:26

"Их в расход": бучанский палач из РФ рассказал о зверствах и убийствах на КиевщинеВидео

15:25

Российские элиты хотят прекращения войны: за спиной Путина уже обратились к Западу – Mirror

15:18

Как в дальнейшем будет проходить мобилизация в ВСУ: детальное разъяснениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять