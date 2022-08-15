РФ готовит массированный ракетный удар по городам Украины: названа опасная дата

РФ может нанести массированный удар по Украине

В ближайшее время российские оккупанты могут нанести массированный ракетный удар по Украине, заявил военный эксперт Олег Жданов.

На сегодня отмечается снижение количества ракетных ударов России по территории Украины, а сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как затишье перед бурей, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Эксперт не исключил, что это может быть связано с подготовкой врага к 24 августа - Дню независимости Украины.

Активизацию ударов он прогнозирует на праздничные дни 23 августа (День государственного флага), 24 и 25 августа.

"Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, что оно перед бурей", - заявил военный эксперт.

Как добавил Жданов, таких ударов может быть несколько и они растянутся по времени, либо же будет один - 24 августа.

Напомним, ранее Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.

"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.

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