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Оккупанты с перепугу вывозят все самолеты из Крыма - разведка

17 августа 2022, 19:13

В общем был зафиксирован перелет по меньшей мере 24 самолетов, а также 14 вертолетов.

Самолет, взрыв
Самолет / Википедия, скриншот из видео

После недавнего ряда взрывов в Крыму окупать начали срочно перемещать свои самолеты, а также вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы России.

"Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ", - сообщает Главное управление разведки МО.

В общем был зафиксирован перелет по меньшей мере 24 самолетов, а также 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

  • 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
  • 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа был зафиксирован перелет:

  • 3 вертолетов КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;
  • 3 вертолетов КА-27 из состава 318 ОЗмАП в Севастополь;
  • 8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы на территории России были переброшены:

  • 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарске;
  • 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;
  • 5 самолетов СУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
  • самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;
  • 2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевске.

"Известно, что во время перелета одного из самолетов МиГ-31, произошел пожар на борту. Вероятно горела силовая установка и навигационное оборудование", - говорится в сообщении.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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