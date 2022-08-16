Люди бегут: оккупанты в панике ввели чрезвычайное положение и хотят закрыть выезд из Крыма

Крымский мост / Twitter Крымский мост, скрин

Российские войска вокруг поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Крыму усилили противовоздушную оборону.

Как сообщает ТСН, там развернуты С-400. Кроме того, ракеты постепенно переправляли в Херсонскую и Запорожскую области, на военном складе в Азовском накапливали боеприпасы.

"Как детонирующие боеприпасы видны на многочисленных видео, но крымский гауляйтер Аксенов настаивает: большого состава в воинской части не было, это, как сказали россияне, "единичное детонирование". Даже во время его выхода на камеры слышны новые взрывы", — передает корреспондент ТСН. .

Оккупанты в панике вводят в Джанкойском районе чрезвычайное положение.

При этом пропагандисты взрывы на военном составе называют диверсией.

Из Крыма бегут люди

За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38,3 тысячи автомобилей. Такой показатель является новым суточным рекордом трафика.

По информации россСМИ, предыдущий рекорд был установлен 16 августа 2020 года, тогда по мосту за сутки проехало 37 374 автомобиля.

Стоит заметить, что, по информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, после сегодняшних взрывов "тысячи граждан России направлялись в сторону моста через Керченскую протоку".

Выезд из Крыма могут закрыть

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что на фоне последних событий Россия может принять решение о блокировании выезда с полуострова для проведения контртеррористической операции.

"Цель – удержать человеческий ресурс для мобилизации и использовать гражданских в качестве "живого щита" в случае наступления ВСУ", - говорится в сообщении.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

Читайте также: