Очередь более 25 км: россияне массово бегут из Крыма

Новофедоровке / Twitter Крымский мост, скрин

После взрывов на авиабазе в Новофедоровке прошло несколько дней, а очереди из желающих покинуть украинский полуостров только увеличиваются.

В Сети публикуют видео с огромными очередями российских машин, стоящих на выезде с Крымского моста. Очевидно, россияне массово спешат покинуть Крым из-за страха новых ударов.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, очереди из авто составляют десятки километров.

Так, пробки из желающих бежать в Россию растянулась до Горностаевки, которая расположена от Керчи более 25 км. На видеозаписи, распространенной в телеграмме, видны километровые пробки из авто.

Известно, что эти очереди тянутся с 9 августа, когда в Крыму на одном из аэродромов произошел "хлопок". Россияне, уже привыкшие жить на украинском полуострове, неохотно уезжают из Крыма.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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