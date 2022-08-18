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Лучшая реклама войны: ВСУ ликвидировали оккупанта, который снялся в ролике с призывом к русским воевать

18 августа 2022, 14:19

Строитель из Чувашии активно рассказывал, что он идет воевать не за деньги, а потому что "патриот". Но на фронте не продержался и месяца.

Российские военные
ВСУ ликвидировали оккупанта, который снялся в ролике с призывом к россиянам воевать/ Telegram, Радио Свобода

Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте оккупанта из Чувашии Сергея Станового. В июне он снялся в пропагандистском ролике, где хвастался желанием ехать на войну в Украину и призвал россиян присоединяться и воевать.

Об этом сообщило в четверг, 18 августа, в Telegram международное разведывательное сообщество InformNapalm. При этом отмечается, что контрактник не успел прослужить и месяца перед тем, как пошел на концерт Кобзона.

В ролике, который снимали пропагандисты, оккупант рассказывал, что он хочет воевать не из-за денег, а из-за своего "патриотизма".

При этом в InformNapalm пошутили, что это "лучшая социальная реклама войны на России".

После смерти Станового сиротами остались трое его детей. Известно, что старший его сын учится на военного.

Оккупант ранее служил пограничником в российских пограничных войсках (63-й пограничный отряд в Биробиджане). Затем он работал монтажником в строительной фирме в Чебоксарах.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в поселке Веселое (Запорожская область) ликвидировали российского оккупанта Сергея Шалунова, который был родом из Ленинградской области страны-агрессора.

Напомним, ранее Вооруженные мыли Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить ее к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

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