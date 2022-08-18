Паспорт с печатью, где три буквы и военный корабль: гражданина РФ не пустили из Украины в Румынию

Турист Заботин уверяет, что "печать с кораблем" поставили ему в паспорт РФ именно пограничники / Коллаж УНИАН, facebook.com/izabotin

В Румынию не пропустили гражданина России, который проживает в Украине. На контрольно-пропускном пункте Порубное ему отказали в пересечении украинско-румынской границы и поставили печать, в котором была указана известная фраза про "военный корабль", связанная с крушением ВСУ флагмана Черноморского флота РФ Москва. Сам мужчина говорит, что не знает, как ему дальше действовать.

Турист Игорь Заботин, который проживает в Киеве, на своей странице в социальной сети Facebook написал, что не смог пересечь границу с Румынией. По его словам, печать с "адресом корабля" ему поставили украинские пограничники на КПП Порубное.

"Вернули меня обратно, в Румынию не пустили. Пограничники печать поставили. Еду снова в Киев, даже не знаю радоваться или грустить. Оба результата мне не нравились. И оставаться дальше тяжело, и ехать не хотелось", - утверждает он.

В международном волонтерском сообществе InformNapalm назвали ситуациб неоднозначной. Там отметили, что россиянин, судя по записям с его страницы в социальных сетях, не осуждал нападения России на Украину.

"Неоднозначная ситуация, потому что с одной стороны человек имеет российский паспорт, а с другой — жил в Киеве. Однако, на странице мужчины с 24 февраля нет осуждения российской агрессии. Только сообщения, как он сидит в бомбоубежище, пьет кофе или описывает куда прилетело недалеко от него. Никаких эмоций, осуждения войны. Поэтому может пограничники что-то почувствовали или знают, раз так маркировали этого россиянина", - подчеркнули волонтеры.

Напомним, ранее в Литве получили письмо от, дескать, "сообщества российских хакеров". Киберпреступники призывали железнодорожников, мол, оказать давление на власти для отмены ограничения транзита товаров в Калининград. Но компания в ответ официально послала их вслед за русским военным кораблем.

Другие новости: