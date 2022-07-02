Хакеры из РФ дерзко угрожали Литовской железной дороге: их отправили вслед за русским кораблем

Хакеров из России послала на три буквы Литовская железная дорога / Коллаж Википедия, ua.depositphotos.com, Reuters

Компания Литовские железные дороги LTG получила письмо с угрозами от некоего "сообщества российских хакеров". Они призывали железнодорожников, дескать, оказать давление на власти для отмены запрета транзита товаров в Калининград. В противном случае обещали "превратить Литву в IТ-резервацию". Однако компания в ответ послала их вслед за русским военным кораблем.

Представитель LTG Мантас Дубаускас на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал историю о том, как российские хакеры пытались угрожать компании Литовские железные дороги. Они написали компании письмо с, мол, "настоятельной рекомендацией" оказать давление на Вильнюс, чтобы власти, дескать, отменили запрет транзита товаров в Калининградскую область.

Читайте такжеВ России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады КалининградаВ случае невыполнения требований они грозились "превратить Литву в IT-резервацию", а информационную структуру целой страны якобы погрузить в каменный век.

В LTG ответили на угрозы официальным письмом. Посоветовали отправиться в направлении российского военного корабля.

"В ответ на ваше обращение к компании LTG оказывать давление на правительство Литвы с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область информируем: так называемое "сообщество русских хакеров" – иди "[три буквы] (неценз.)", - подчеркивается в сообщении.

Угрозы России в адрес Литвы из-за блокады Калининграда

В связи с санкциями Евросоюза против России Литва 18 июня приняла решение прекратить транзит определенных российских товаров в Калининградскую область. Губернатор Антон Алиханов заявил, что запрет Вильнюса распространился примерно на 50% всех грузов, которые привозились в область с других регионов РФ. Фактически Калининград попал в сухопутную блокаду.

Глава комиссии Совфеда РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов сказал, что у Москвы, дескать, появилась возможность урегулировать вопрос остановки транзита грузов в Калининградскую область так называемыми "любыми выбранными путями".

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что Россия действительно способна напасть на Литву. По словам полковника ВСУ, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут быть подвержены провокациям со стороны Москвы.

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