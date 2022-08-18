Собирал деньги для украинцев: в Лондоне жестоко убили и ограбили 87-летнего музыканта

В Лондоне убили 87-летнего музыканта, который собирал деньги для украинцев / коллаж фото PA, Mirrorpix

В Лондоне злоумышленники жестоко убили и ограбили 87-летнего уличного музыканта Томаса О'Хеллорана, который собирал деньги для украинцев, пострадавших от войны. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина был членом ирландской общины в Илинге. Он был популярным уличным музыкантом, играл на губной гармошке и аккордеоне возле одного из магазина и железнодорожного вокзала Южного Гринфорда. О'Хеллоран во время сбора средств для украинцев использовал сине-желтые коробки, в которые люди и бросали деньги.

В Лондоне убили 87-летнего музыканта, который собирал деньги для украинцев / скриншот

На Вестерн-авеню на мужчину напал злоумышленник, ударил его ножом и забрал деньги. Томасу удалось проехать около 70 метров на своем скутере, после чего он обратился за помощью к представителю общественности.

Спасти раненого музыканта не удалось, он скончался от полученной травмы.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 44-летний мужчина. Его лицо попало на камеру видеонаблюдения, благодаря чему личность подозреваемого быстро установили.

Напомним, 7-летняя Ира из Ровно, продавая собственноручно сделанные веночки, уже смогла приобрести для украинских военных два автомобиля два тепловизоры и это еще не все. Теперь Ира собирает деньги на Джавелин.

В Ивано-Франковской области две школьницы продают домашнюю выпечку, лимонад и самодельные свечи, чтобы помочь. Только за четыре дня 12-летней Ангелине и 10-летней Тане удалось собрать более 2,5 тыс. грн.

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