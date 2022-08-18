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"В присяге нет пункта - погибать в чужой стране": элитные русские вояки отказалась ехать в Украину

18 августа 2022, 11:58

По данным журналиста Цымбалюка, около шестидесяти матросов из состава Кольской флотилии Северного флота России уже официально разорвали контракты

Калашников, оккупанты
Элитные русские вояки отказалась ехать в Украину / https://ua.depositphotos.com/

Российские солдаты и офицер партиями отказываются воевать в Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил известный украинский журналист Роман Цымбалюк.

По его данным, около шестидесяти матросов из состава Кольской флотилии Северного флота России уже официально разорвали контракты ‒ чтобы не ехать на войну в Украину.

"Военнослужащие Кольской флотилии не хотят ехать на специальную военную операцию на территорию Украины. Так, 60 человек, несмотря на уговоры всех командиров, уволились с военной службы по контракту. По словам одного из военнослужащих, они отказались от участия в "специальной военной операции" на территории Украины из-за того, что в их контракте и даже в присяге нет такого пункта — ехать гибнуть непонятно за что в чужую страну", — написал Цымбалюк.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о катастрофических потерях личного состава 810-й бригады морской пехоты ЧФ России, которая участвует в вооруженной агрессии против Украины.

"По данным украинской разведки, около 200 морпехов бригады отказались возвращаться на войну. Новые БТГР формировали из разных подразделений", - говорят украинские офицеры.

До того в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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Автор: Егор Бунин
новости России Роман Цимбалюк война России и Украины
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