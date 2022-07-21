ВСУ разгромили на Харьковщине роту россиян: десятки гробов поедут в Калининградскую область

ВСУ разгромили на Харьковщине роту россиян/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные полностью разгромили роту российских оккупантов из 9-го мотострелкового полка.

В результате успешной операции были ликвидированы 35 захватчиков, еще 53 получили ранения. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк в Facebook.

По информации журналиста, это произошло 19 июля. Роту захватчиков уничтожили во время контрнаступления.

"Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия на отдельных участках фронта. Была уничтожена рота 9-го мотострелкового полка (в/ч 88771, Советск, Калининградская обл.) 18-ой мотострелковой дивизии Балтийского флота", – отметил он.

Интересно, что еще в апреле воинская часть №88771 фигурировала среди тех, где личный состав массово отказывался ехать на войну в Украину.

Ранее в Офисе президента заявили, что для Украины сейчас очень важно не позволить РФ затянуть с войной до зимы. По словам главы ОП, Украина скоро переломит ход войны, и оккупантов ждет много сюрпризов.

Напомним, одессит призвал российских захватчиков нанести по городу такой сильный ракетный удар, как по Виннице. Сторонник "русского мира" неоднократно писал такие призывы в различные российские чаты.

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