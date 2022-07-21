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Появится новый статус-кво: эксперт рассказал, какими будут последствия Третьей мировой войны

21 июля 2022, 11:22

Мир уже несколько лет находится на этапе перехода от старой системы международных отношений к новой многополюсной системе, которая ещё не сформировалась.

Третья мировая война, Илия Куса
Третья мировая война уже началась - Илия Куса / Коллаж Pixabay, УНИАН

Третья мировая война в Украине уже началась, но не из-за войны в Украине. Такое мнение в интервью Главреду озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Если мы имеем в виду Третью мировую как Вторую, когда много стран воюют между собой физически, то этого не произойдёт. Потому что мир уже другой, да и войны ведутся по-другому. Если же мы подразумеваем некое мировое потрясение политико-экономического характера, которое приводит к радикальной смене системы международных отношений (как это произошло во время Второй мировой), то я считаю, что она уже идёт", - заявил эксперт.

По его словам, мир уже несколько лет находится на этапе перехода от старой системы международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны и сформировалась после завершения Холодной войны к какой-то новой многополюсной системе, которая ещё не сформировалась.

Причем дат для отсчета новой войны есть сразу несколько.

"Можно считать началом процесса пандемию, потому что глобальная экономика получила очень серьезный удар именно тогда и многие проблемы в энергетике, на рынке продовольствия – последствия пандемии, которые просто были усилены войной в Украине. Ведь проблемы начали нарастать, когда страны стали выходить из постковидного состояния - триллионы долларов были напечатаны во время пандемии, что разогнало инфляцию. Но есть и другое мнение, что это последствия финансового кризиса 2008 г., который не закончился, и это ещё одна его волна", - сказал Куса.

И добавил, что точкой отсчета можно считать и военное вторжение США в Ирак в 2003 году. Потому что именно война в Ираке стала началом конца американского доминирования.

По мнению Кусы, в любом случае, безотносительно того, какие события будут происходить в рамках мирового процесса, условной Третьей мировой, она закончится формированием нового мирового порядка, нового статуса-кво.

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