Путин хочет установить "политическое господство" в Украине за счет оккупированных территорий – Жданов

Путин хочет установить "политическое господство" в Украине за счет оккупированных территорий/ Reuters, Главред

В России снова заговорили о возобновлении переговоров относительно войны в Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин за почти 5 месяцев войны не изменил свои требования. Если бы переговоры проходили сейчас, он бы ставил вопрос так, чтобы российские войска могли закрепиться на оккупированных территориях, а дальше пытался бы установить политический контроль над Украиной.

При этом российский президент и не собирается менять свои требования. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталии Мосейчук.

Он прокомментировал болтовню РФ о переговорах с Украиной, которая снова начала звучать со стороны страны-агрессора.

По словам Жданова, Путин ни на йоту не изменил своих требований. Главным требованием российского диктатора до сих пор остается поглощение Украины как политической единицы вместе с территорией.

"Если бы переговоры сегодня состоялись, то условия были бы такие же, как в Минске-2 – застолбить те достижения, рубежи, на которые сейчас вышли вооруженные силы Российской Федерации, далее заставлять Украину предоставить автономию в составе Украины этим новообразованиям, которые пытается там построить Россия", – говорит военный эксперт.

Читайте такжеНовое наступление РФ на Донетчине может привести к оккупации двух крупных городов - ISWЗа счет оккупированных территорий Россия рассчитывает установить полный политический контроль над Украиной.

"Это фактически федерализация страны с ее полным поглощением в политическом смысле, расставляя там свои войска, имея там своих людей, предоставляя право вето на решения любых вопросов в парламенте Украины, фактически получив полный политический контроль над страной", – отмечает Жданов.

Россия не изменит своих требований, отмечает военный эксперт. Поэтому, по его словам, переговорную позицию нужно завоевывать на поле боя.

Напомним, в ЦРУ рассказали о состоянии здоровья Путина. Согласно имеющимся у американской разведки данным, российский диктатор Владимир Путин "слишком здоровый".

Ранее Путин, пытаясь унизить Европу, выдал "остроумную", по его мнению, шутку о нетрадиционных отношениях, сравнив их с нетрадиционной энергетикой.

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