Путин хочет установить "политическое господство" в Украине за счет оккупированных территорий – Жданов

Путин ни на йоту не изменил требований. Поэтому сейчас не нужно поддаваться на болтовню РФ о переговорах, а бороться за переговорную позицию на поле боя.
В России снова заговорили о возобновлении переговоров относительно войны в Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин за почти 5 месяцев войны не изменил свои требования. Если бы переговоры проходили сейчас, он бы ставил вопрос так, чтобы российские войска могли закрепиться на оккупированных территориях, а дальше пытался бы установить политический контроль над Украиной.
При этом российский президент и не собирается менять свои требования. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталии Мосейчук.
Он прокомментировал болтовню РФ о переговорах с Украиной, которая снова начала звучать со стороны страны-агрессора.
По словам Жданова, Путин ни на йоту не изменил своих требований. Главным требованием российского диктатора до сих пор остается поглощение Украины как политической единицы вместе с территорией.
"Если бы переговоры сегодня состоялись, то условия были бы такие же, как в Минске-2 – застолбить те достижения, рубежи, на которые сейчас вышли вооруженные силы Российской Федерации, далее заставлять Украину предоставить автономию в составе Украины этим новообразованиям, которые пытается там построить Россия", – говорит военный эксперт.
Читайте такжеНовое наступление РФ на Донетчине может привести к оккупации двух крупных городов - ISWЗа счет оккупированных территорий Россия рассчитывает установить полный политический контроль над Украиной.
"Это фактически федерализация страны с ее полным поглощением в политическом смысле, расставляя там свои войска, имея там своих людей, предоставляя право вето на решения любых вопросов в парламенте Украины, фактически получив полный политический контроль над страной", – отмечает Жданов.
Россия не изменит своих требований, отмечает военный эксперт. Поэтому, по его словам, переговорную позицию нужно завоевывать на поле боя.
Напомним, в ЦРУ рассказали о состоянии здоровья Путина. Согласно имеющимся у американской разведки данным, российский диктатор Владимир Путин "слишком здоровый".
Ранее Путин, пытаясь унизить Европу, выдал "остроумную", по его мнению, шутку о нетрадиционных отношениях, сравнив их с нетрадиционной энергетикой.
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