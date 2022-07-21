Боец ВСУ почти в упор "пожарил" из Javelin российский танк

Защитник Украины почти в упор уничтожил российский танк из Javelin / Фото УНИАН

Боец Вооруженных сил Украины уничтожил вражеский танк почти в упор. Удар был нанесен защитником Украины из американского противотанкового комплекса Javelin.

Точный выстрел был произведен военнослужащим 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Кадры опубликовали на официальной Facebook-странице ОМБр.

На видео видно, как на месте удара российский танк вспыхивает и долго горит.

В то же время другой танк оккупантов пытался на высокой скорости сбежать с места поражения. Сам удар ракеты удалось зафиксировать с воздуха.

Как сообщал Главред, ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины за день выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Также защитники Украины разнесли российскую гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат Элерон.

Ранее защитники Украины нанесли точные удары по российским оккупантам в двух районах Николаевской области. В результате работы украинских бойцов был уничтожен склад боеприпасов оккупантов, а также их пункт управления.

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