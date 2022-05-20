Десантники ВСУ "поджарили" из Стугны и Javelin два танка оккупантов – эффектное видео

Десантники ВСУ "поджарили" из Стугны и Javelin два танка оккупантов/ Reuters, скрин из видео

Львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна и американского ПТРК Javelin.

Об этом сообщается на странице в Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Украинские военные показали на видео, как уничтожили российскую технику.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – отмечается в сообщении.

Что известно об украинской Стугне

"Стугна-П" – это украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) второго поколения, который разработало киевское конструкторское бюро "Луч".

Система работает в полуавтоматическом режиме и наводится по лазерному лучу. При этом оператор может управлять комплексом дистанционно с помощью специального пульта – в таком случае боец, который управляет Стугной, имеет возможность отойти на расстояние до 50 метров.

Над разработкой Стугны украинское предприятие работало с 2005 по 2010 год. С 2011 года и по сегодняшний день противотанковый ракетный комплекс находится на вооружении в Украине.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна" российскую боевую машину пехоты, цена которой более 1 миллиона долларов. Кроме этого, "под раздачу" попала и командно-штабная машина оккупантов.

Также ранее бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила из отечественного ПТРК "Стугна" успешно поразили российскую БМП.

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