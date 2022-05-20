Украинская "Стугна" оторвала двухтонную башню БМП оккупантов: эффектное видео

Украинская "Стугна" оторвала двухтонную башню БМП оккупантов / скриншот

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила из отечественного ПТРК "Стугна" успешно поразили российскую БМП.

На официальной Facebook-страничке бригады опубликовали видео, на котором видно, как взрывается боекомплект боевой машины пехоты.

"Детонация боекомплекта БМП-2 после успешной работы расчета противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" Королевской бригады в Луганской области. А башня боевой машины оккупантов, весом более 2 тонн, славно взлетела в воздух", - говорится в сообщении.

Ранее защитники Украины ликвидировали еще 20 российских оккупантов на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях. В течение 18 мая ВСУ также уничтожили две самоходные артиллерийские установки, автомобильную и бронированную технику.

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, пытавшихся преодолеть Северский Донец.

Удар ВСУ был нанесен после того, как аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу.

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