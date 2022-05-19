Ситуация на Юге: ВСУ отправили на концерт Кобзона 20 оккупантов и уничтожили военную технику РФ

Наши войска в течение суток нанесли удары по 90 целям на позициях противника / Фото УНИАН

Защитники Украины ликвидировали еще 20 российских оккупантов на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях. В течение 18 мая ВСУ также уничтожили две самоходные артиллерийские установки, автомобильную и бронированную технику. У противника продвижений с занимаемых позиций нет.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника. В результате подтверждено попадание в 20 рашистов, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери уточняются", - говорится в сводке оперативного командования Юг в Facebook.

В Черном море продолжается маневрирование двух отрядов боевых кораблей, которые удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На четырех кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет.

Отмечается также, что оккупанты применяют уже классические формы гибридной войны.

В ОК Юг также сообщили, что готовится так называемый пресс-тур рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей.

"Рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в деревню, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил 18 мая, что украинским защитникам нужно продержаться до конца мая, а дальше российским военным просто нечем будет наступать. По его словам, российские оккупанты к северу от Авдеевки собрали все, что имеют, и делают последние усилия. В то же время наши войска тоже очень истощены.

Ранее Арестович заявил, что война в Украине вряд ли закончится до осени.

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