Когда закончится война в Украине: Арестович удивил новым заявлением

Арестович / УНИАН, скриншот

Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить на 90 дней – фактически до конца лета.

Как говорит советник главы Офиса президента, продлить военное положение еще на 90 дней позволяют соответствующие нормы закона, а "каждый раз" продлевать его на 30 дней, по мнению Арестовича – это давать ложные надежды украинцам.

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", – заявил Алексей Арестович, передает 24 канал.

Военное положение могут сохранить после победы

Объявление еще на 30 дней, по его словам, распространит среди населения мнение, что война "окончится через 30 дней и об этом фактически заявили власти".

Это плохая коммуникация, сразу надо говорить на перспективу, но отменить его всегда возможно.

Надо понимать, что военное положение может быть сохранено, по крайней мере, на отдельных участках, и после победы в войне,– сказал советник главы Офиса президента.

Арестович объяснил, все потому, что после войны стартует восстановление страны – действительно огромный процесс, одной из главных задач которого является разминирование. В то же время неразорвавшихся боеприпасов очень много.

"По мировому закону день войны – это 3 дня разминирования. Это будет еще годами продолжаться. И даже после победы будет сохраняться определенная опасность, части будут охранять государственную границу, не все военные сразу вернутся в пункты постоянной дислокации", – отметил советник главы ОП.

Алексей Арестович призвал не волноваться за собственное военное положение, зато думать о нашей победе.

Читайте такжеВоенное положение и мобилизацию продлевают на три месяца - решение Зеленского

Смотрите онлайн новости Донбасс

Война России против Украины

Журналисты британского телеканала Sky News полагают, что неспособность России захватить Харьков может повлиять на планы войск РФ по захвату Донбасса. Как полагают специалисты, успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области и дальнейшее продвижение может угрожать линиям снабжения группировки оккупантов на Донбассе. Причем российские захватчики и раньше сталкивались с серьезными проблемами в снабжении своей армии, в результате чего российские военные бросали боевую технику.

Аналитики Института изучения войны в США утверждают, что Путин может аннексировать захваченные территории Украины на юге и востоке Украины – части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Россия, в ответ на контрнаступление армии Украины, может угрожать применением ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает так называемую "автономию" Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым территорией РФ. Украинское государство могло бы только перенести решение по Крыму до тех пор, пока не закончится горячая фаза войны.

Читайте также: