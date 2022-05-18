Мобилизация в Украине: что грозит призывнику за неприбытие по повестке

Мобилизация - какое наказание за уклонение от призыва / ua-reporter.com

Мужчин призывного возраста в Украине оповещают о призыве на срочную военную службу с помощью повесток. Однако, если мужчина не прибыл в призывной участок в срок, то должна быть уважительная причина.

Что будет, если призывник не прибыл в участок - какие могут быть уважительные причины

Призвать могут как офицеров, так и солдат. Активнее всего мобилизовали тех, кто уже имеет военный опыт.

В целом существует несколько уважительных причин, из-за которых мужчина может не прибыть в призывной участок:

смерть близкого родственника или близкого родственника жены;

болезнь призывника.

Также из-за не прибытия по уважительной причине для призывника устанавливают другой день для ее прохождения.

Ответственность за нарушение порядка призыва на срочную службу:

За нарушение порядка призыва на срочную военную службу для призывников предусмотрена административная ответственность:

за нарушение правил воинского учета - штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-840 грн);

за повторное нарушение в течение года - штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн);

за порчу военно-учетных документов - штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн);

за повторную порчу документов в течение года - штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн).

Также, если после предупреждения призывник уклоняется от воинского учета, то его будет ждать уголовная ответственность в соответствии с частью первой статьи 331 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов или исправительные работы сроком до одного года.

Кроме того, если призывник уклоняется от призыва на срочную службу, то его будет ждать уголовная ответственность и лишение свободы сроком до 3 лет.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине могут продлить военное положение и сроки проведения всеобщей мобилизации. Соответствующий указ Владимир Зеленский направил на рассмотрение в парламент. Указ предусматривает продление сроков мобилизации и военного положения на 90 суток до 23 августа.

Ранее Главред сообщал, кого призвали в ВСУ в первую и вторую очереди:

резерв первой очереди - это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (в основном участники АТО);

резерв второй очереди - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Недавно мы рассказывали о том, кто не попадет под призыв во время новой волны мобилизации. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

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