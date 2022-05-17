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Мобилизация в ВСУ: кто не подлежит призыву на службу во время войны в Украине

17 мая 2022, 16:50

Период мобилизации, согласно документу, должен завершиться 24 мая нынешнего года. По всей вероятности, что в дальнейшем этот срок будет продлен.

ВСУ, Калашников
ВСУ, Калашников / ua.depositphotos.com

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом (после того, как Россия начала полномасштабную военную агрессию) объявил общую мобилизацию сроком на 90 суток. Ее позже оперативно закрепила Верховная Рада, приняв закон "Об всеобщей мобилизации ".

Количество лиц, призванных в службу, будет определяться Генштабом ВСУ.

Мобилизация в Украине 2022 — кого не призовут во время новой волны

Не будут мобилизованы:

  • забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином;
  • признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
  • у которых жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;
  • лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
  • лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, которому требуется постоянный уход, в случае отсутствия других лиц, которые могут выполнять такой уход;
  • народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;
  • другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

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Напомним, ранее Главред сообщал, кого призывали в ВСУ в первую и вторую очереди.

Резерв первой очереди — это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (в основном участники АТО).

Резерв второй очереди — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

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Автор: Егор Бунин
мобилизация ВСУ новости Украины
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