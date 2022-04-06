Военная мобилизация в Украине: кого призывают в ВСУ в первую и вторую очереди

Военная мобилизация в Украине: кого призовут в ВСУ в первую и вторую очереди/ УНИАН

Из-за военной агрессии России против Украины 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации". Ассоциация юристов Украины подготовила для портала "Зеркало недели" материал по поводу того, кто из украинцев подпадает под нее.

Резерв первой очереди — это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (в основном участники АТО).

Резерв второй очереди — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

По сообщениям командование ВСУ, прежде всего комплектование боевых частей проводили за счет резервистов первой очереди, а также резервистов, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве.

Как раз такие категории граждан отправляли прямо в воинские части. Они не требовали дополнительной подготовки, их привлекли к выполнению задач по обороне государства.

Позднее объявили о мобилизации резервистов второй очереди и лица, имеющие боевой опыт. Следовательно, сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации.

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Напомним, ранее Верховная Рада утвердила Указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизацию в государстве.

Соответствующий закон был принят в четверг, 3 марта. Об этом сообщается на Facebook-странице Верховной Рады Украины.

Этот указ президент Зеленский подписал 25 февраля.

В нем предполагается, что мобилизация будет проводиться во всех областях Украины, кроме Луганской и Донецкой. Ее будут проводить в течение 90 суток со дня вступления в силу Указа.