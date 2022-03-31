Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

Российские военные / Reuters

Россия принудительно мобилизовала на войну в Украине студентов из оккупированных районов Донецкой области. Они уже сообщили о шантаже тюрьмой и об игнорировании медкомиссии.

В частности, об этом рассказали на брифинге по принудительной мобилизации пленные студенты вузов псевдореспублики "ДНР", пишет 24 канал.

По словам одного из студентов, медкомиссию никто из них не проходил. Он рассказал, что оккупационные власти не слишком интересовались состоянием здоровья, а просто забирали всех подряд на войну.

"Меня это беспокоило, потому что у меня проблемы с сердцем, а медкомиссии никакой не было. Наши медики сказали: "Да ничего страшного, и так можно служить", – отметил студент.

Другой пленный рассказал, что никто не хотел воевать и мечтал вернуться в Донецк к родным.

"Если кто-то из моих друзей или знакомых увидит эту прямую трансляцию, то не идите на мобилизацию. Оно того не стоит. Окажетесь в плену, как я, или еще хуже", – подчеркнул он.

Читайте такжеРоссийский контрактник в телефонном разговоре заявил, что командование удерживает его в УкраинеТакже, по словам студентов, им много рассказывали недоброго про Украину. "То, что "пойдем плен - убьют". Обратно было страшно идти. Вдруг и там убьют. Делали все, что нам говорили", - рассказал студент.

Кроме того, пленные рассказали, что их шантажировали тем, что посадят в тюрьму, если откажутся.

"Это по слухам. За уклонение - семь лет. За то, что родители хоронят детей – еще два года сидеть. Мы не хотели ломать жизнь ни себе, ни им", - добавил студент.

Напомним, ранее СБУ обнародовала телефонный разговор оккупанта со своей супругой, который доказывает низкий дух российских солдат. Он жалуется, что не может выполнять поставленные задачи из-за профессионализма Вооруженных Сил Украины.Читайте также: