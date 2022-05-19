"Нужно продержаться до конца мая: Арестович объяснил, когда оккупанты уже не смогут наступать

Нашим военным нужно продержаться еще буквально неделю-две, сказал Арестович / скриншот

Украинским защитникам нужно продержаться до конца мая, а дальше российским военным просто нечем будет наступать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, российские оккупанты к северу от Авдеевки собрали все, что имеют, и делают последние усилия. В то же время, наши войска тоже очень истощены.

"Тяжелые бои. Я объясню, что происходит: они собрали все, что имеют последнее, и делают последние усилия… Это сложно, поскольку наши войска тоже истощены очень сильно… Некоторые там с декабря. Некоторые бригады с декабря непрерывно там находились, а с 24 февраля они в непрерывных боях, 84 дня. И это, мягко говоря, не подарок — находиться в такой обстановке. Это очень и очень трудно — под бесконечными атаками превосходящего противника. Но наши ребята держатся, жгут, валят, заваливают и так далее", - сказал Арестович в эфире Фейгин Live 18 мая.

Арестович говорит, что нашим военным нужно продержаться еще буквально неделю-две.

"Надо продержаться буквально немного нашим – неделю-две, думаю, до конца мая, их (российских оккупантов - ред.) хватит. Сдохнут, уже нечем будет наступать. То, что сейчас пошло на Луганском направлении, это сейчас, считайте, если не последнее, то предпоследнее, что есть. Из здорового кадрового и относительно боеспособного, что есть", — отметил он.

Советник главы Офиса ОП добавил, что "мобилизованные – это вообще не разговор, это смазка для кадров".

"На Запорожском направлении они (оккупанты – ред.) пытались снова проскакивать Пологи и Орехово, это направление Гуляйполя, целый танковый батальон перебросили несколько дней назад, они пошли радостно в атаку, но атака захлебнулась. Мы там их поймали в огневом мешочке и немножко отметелили", – сказал Арестович.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что война в Украине вряд ли закончится до осени.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина входит в новую долговременную фазу войны после того, как к 9 мая РФ потерпела стратегическое поражение и снизила масштаб своих целей до оперативно-тактического уровня.

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