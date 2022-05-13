РФ потеряет шанс на победу: Резников назвал сроки коренного перелома в войне

Алексей Резников / УНИАН

Украина входит в новую долговременную фазу войны после того, как к 9 мая РФ потерпела стратегическое поражение и снизила масштаб своих целей до оперативно-тактического уровня, отмечает министр обороны Алексей Резников.

"Происходит стратегический перелом в пользу Украины. Этот процесс будет длиться некоторое время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неизбежным. В то же время я хочу подчеркнуть следующее. Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", - написал он в Facebook.

По его словам, более 1,5 тыс. украинских военных уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой украинских партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов, часть из них сразу пойдет в бой.

"Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит перелом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие (иностранного вооружения на фронте в Украине – ред.) точечное, это надо понимать", - подчеркнул министр.

По словам Резников, руководство Украины, дипломаты и многие другие люди круглосуточно работают, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи. "Есть значительные успехи, но есть и сложности", - отметил глава оборонного ведомства.

При этом он отметил, что "время идет неописуемо долго" и все помнят, что украинские воины на передовой вдоль Северского Донца, на Азовстали, в плену у оккупантов гибнут за Украину, и что граждане Украины на временно захваченных врагом территориях находятся в опасности. "Поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли", - подчеркнул министр.

По его словам, рост санкционного давления санкций на РФ и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха.

"Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины. В этот сверхсложный период нам нужно единство, сплоченность, воля и терпение. Украина победит!", - резюмировал Резников.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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