Сенатор РФ разразился заявлением, что Кремль воюет в Украине против россиян

Российская верхушка судорожно ищет всё новые варианты, как объяснить их неудачи в войне против Украины.
В России придумали новое оправдание их постоянным неудачам на войне – теперь в стране-агрессоре прозвучало утверждение, что якобы их армия воюет на территории Украинского государства преимущественно "против русских".
Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич во время очередного ток-шоу на российском пропагандистском телеканале. При этом он отметил, что так называемая "спецоперация" проходит очень тяжело, и что армия в Украине – одна из сильнейших.
"Я более 7 лет провел на войне. Пусть не обижаются на меня мои боевые товарищи, но эта война отличается от тех, которые были в Афганистане и на Кавказе. Сегодня мы воюем с одной из сильнейших и лучше всего подготовленных армий", – отметил Клинцевич.
Но помимо признания силы украинской армии, он также разразился заявлением, якобы российская армия на самом деле "воюет против русских".
"Мы воюем против "русских" солдат и офицеров с точно таким же менталитетом, как у нас", – заявил Клинцевич.
Стоит отметить, что украинские Вооруженные силы уже давно отошли от советских стандартов. С 2014 года ВСУ внедряют стандарты НАТО. При этом главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный никогда не служил в Советской армии.
Ранее британская разведка сообщала, что из Азовстали, вероятно, вышли около 1700 украинских военных.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, создается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.
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