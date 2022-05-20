Пока Путин ломает зубы в Украине, НАТО будет расширяться: посол назвал сроки вступления Украины

Украина может вступить в Североатлантический альянс, но не в разгар войны.
Украина может присоединиться к НАТО "быстрее, чем думают некоторые люди". Однако это может произойти не в разгар войны, а скорее всего сразу после нее.
Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND. Он отметил, что Альянс будет расширяться в то время, пока Россия терпит поражения в войне против Украины.
"Путин ломает зубы на востоке Украины и не достигает должного прогресса. И эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и что Украина также присоединится к Альянсу", – отметил посол.
Он назвал сроки, когда Украина может стать членом Альянса.
"Я думаю, что это может произойти быстрее, чем думают некоторые люди. Не сейчас, в разгар войны, но, возможно, сразу после", – сказал Мельник.
Ранее посол Мельник заявлял, что если Украина будет в НАТО, Путин не рискнет нанести по ней ядерный удар.
Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ против Украины может затянуться на дольше, чем ранее прогнозировалось. Он убежден в том, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине, но все еще не отказывается от нее.
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