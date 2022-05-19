РФ провалила главную цель в Украине, но не исключен реванш: неожиданный прогноз НАТО

Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, напомнил Йенс Столтенберг.
Война РФ против Украины может затянуться дольше, чем ранее прогнозировалось, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он убежден в том, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине, но все еще не отказывается от нее, сообщает пресс-служба НАТО.
Генсек Альянса обратил внимание на то, что РФ не смогла достичь своей стратегической цели в Украине - план взять Киев был провален.
"Затем Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось", - сказал Столтенберг.
Вероятный исход войны
Вместе с тем генсек добавил, что Альянс не может предсказать, сколько продлится война. Столтенберг также убежден, что Украина может выиграть при поддержке стран-участниц НАТО.
"В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может длиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени", - добавил генсек НАТО.
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Ранее сообщалось о том, что не исключен вариант освобождения захваченных РФ Донбасса и Крыма Вооруженными силами Украины, заявили в НАТО
Об этом заявил один из высокопоставленных представителей Альянса в штаб-квартире НАТО в комментарии журналистам CNN.
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