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РФ провалила главную цель в Украине, но не исключен реванш: неожиданный прогноз НАТО

19 мая 2022, 19:29

Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, напомнил Йенс Столтенберг.

война, российская техника
Появился новый прогноз по срокам окончания войны / Фото Reuters

Война РФ против Украины может затянуться дольше, чем ранее прогнозировалось, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он убежден в том, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине, но все еще не отказывается от нее, сообщает пресс-служба НАТО.

Генсек Альянса обратил внимание на то, что РФ не смогла достичь своей стратегической цели в Украине - план взять Киев был провален.

"Затем Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось", - сказал Столтенберг.

Вероятный исход войны

Вместе с тем генсек добавил, что Альянс не может предсказать, сколько продлится война. Столтенберг также убежден, что Украина может выиграть при поддержке стран-участниц НАТО.

"В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может длиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени", - добавил генсек НАТО.

Читайте такжеВ НАТО назвали ключевое условие силового освобождения ВСУ Донбасса и Крыма

Ранее сообщалось о том, что не исключен вариант освобождения захваченных РФ Донбасса и Крыма Вооруженными силами Украины, заявили в НАТО

Об этом заявил один из высокопоставленных представителей Альянса в штаб-квартире НАТО в комментарии журналистам CNN.

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НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
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