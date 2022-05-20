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Разведкой РФ в Украине руководит жестокий спецназовец с украинскими корнями: что о нем известно

20 мая 2022, 14:02

Алексеев родился в Винницкой области. Его имя также связывают с громким скандалом относительно отравления семьи Скрипалей.

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Разведкой РФ в Украине руководит жестокий спецназовец с украинскими корнями Владимир Алексеев/ Reuters, ГУР Минобороны Украины

За военную разведку России в Украине отвечает российский генерал-лейтенант, первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Алексеев.

Он является представителем очень специфической категории военных разведчиков, к тому же он родом из Украины. Об этом рассказал журналист-расследователь, главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, Алексеев вообще не такой, какими представляют обычно военных разведчиков. В частности, он отличился своей жестокостью.

До работы в разведке он начинал свою "карьеру" как спецназовец, перед этим окончил Рязанское десантное училище, где есть факультет специальной разведки, на котором готовят офицеров для спецподразделений.

По словам Солдатова, именно такие офицеры спецназа потом стали новым "лицом ГРУ".

Он рассказал, что в Главном разведывательном управлении еще при предшественнике Шойгу – Анатолия Сердюкова – произошли масштабные сокращения, и они с ГУР стали просто ГУ – Главным управлением генерального штаба. И в то время из их подчинения вывели бригады спецназа.

Когда же пришел Сергей Шойгу, начал возвращать все назад – вернул все полномочия ГУР и расширил структуру. Тогда уже встал вопрос, где брать кадры.

Солдатов пояснил, что кадры набрать было трудно, поэтому в структуру начали привлекать людей из спецназа, делая ставку на то, что они "хоть что-то понимают в разведке".

Так изменилось лицо ГУР-начались жестокие операции. Алексеев был именно из этого поколения, поэтому сейчас также отличается такой жестокостью, говорит журналист.

"И так, собственно, лицо ГРУ начало меняться. И после этого ГРУ стало отличаться таким авантюризмом, жестокостью, и пошли все операции по отравлению Скрипаля и так далее. Вот Алексеев - он из этого поколения. Он это хорошо понимает. Он сам занимался 14-м управлением ГРУ, которое отвечает за разведку. Его характер-это его представление о том, как должна действовать военная разведка",- отметил Солдатов.

Что известно о Владимире Алексееве

Владимир Алексеев родом из Украины – он родился в Винницкой области в 1961 году. Его имя связывают также с громким скандалом относительно отравления семьи Скрипалей, которое произошло в 2018-м на территории Солсбери (Великобритания).

Ранее расследователи Центра анализа европейской политики (CEPA) раскрыли имена офицеров, командующих "спецоперацией" в Украине. Алексеев был среди этих лиц-его назвали ответственным за разведданные.

О том, что Алексеев руководит разведкой РФ в Украине, сообщали в в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В ГУР отметили, что он является генерал-лейтенантом и с 2011 года находится в должности первого заместителя начальника ГРУ Генштаба ВС РФ.

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