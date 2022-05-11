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Путин устроил "охоту на ведьм": ФСБ отстранили от планирования войны в Украине

11 мая 2022, 12:35

ФСБ больше не участвует в разведывательных операциях, пишут в CEPA.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин отстранил Федеральную службу безопасности от участия в войне против Украины.

О вероятности таких санкций пишут расследователи Центра анализа европейской политики (CEPA).

По их данным, ФСБ больше не участвует в разведывательных операциях, а также любых других вопросах, что касаются планирования ведения войны с Украиной. Теперь ответственность за эту работу лежит на первом замглавы Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба Минобороны РФ Владимире Алексееве.

Что известно о новом кураторе

Алексеев является уроженцем Украины — он родился на Винничине в 1961 году. Его имя связывают также с громким скандалом насчет отравления семьи Скрипалей, которое произошло в 2018-м на территории Солсбери (Великобритания).

Одним из своих доказательств расследователи демонстрируют сюжет прокремлевского медиа Царьград ТВ. В рамках этого материала были раскрыты имена офицеров, которые командуют "спецоперацией" в Украине. Алексеев был среди этих лиц — его назвали ответственным за разведданные.

Владимир Алексеев

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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ФСБ Владимир Путин война России и Украины
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