ВСУ разнесли вдребезги пункт управления и склад боеприпасов россиян на Николаевщине/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Защитники Украины нанесли точные удары по российским оккупантам в двух районах Николаевской области.

В результате работы украинских бойцов был уничтожен склад боеприпасов оккупантов, а также их пункт управления. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Нашими подразделениями нанесено 4 точных удара по вражеским целям на Николаевщине. Как следствие, уничтожен пункт управления и склад боеприпасов противника в Снигиревском и Баштанском районах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром оккупанты обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300. В результате был разрушен отель и бизнес-центр. Также захватчики попали в стадион, в 3 учреждения образования, были повреждены частные и многоквартирные дома, предприятия. По сообщению председателя Николаевской ОВА Виталия Кима, предварительно обошлось без жертв, один человек ранен.

Напомним, утром в четверг, 14 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома. Уже известно о 21 погибшем. 42 человека не выходят на связь и считаются без вести пропавшими.

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