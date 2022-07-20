"Они специалисты в нетрадиционных отношениях": Путин сморозил бред, чтобы оскорбить Европу

Путин сморозил бред, чтобы оскорбить Европу/ Reuters

Российский президент Владимир Путин, пытаясь унизить Европу, выдал "остроумную", по его мнению, шутку о нетрадиционных отношениях.

Оценивая движение Запада к альтернативным (их еще называют нетрадиционными) видам источников энергии, российский диктатор хотел показать, что России такие стремления Европы совершенно не по душе. И здесь Путин не нашел ничего лучше, чем сморозить ерунду и сравнить нетрадиционные источники энергии с нетрадиционными отношениями.

"Я уже много раз говорил. Не знаю, стоит ли вдаваться в детали относительно энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в сфере нетрадиционных отношений, и вот в сфере энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии", – сказал Путин, после чего его слова протранслировали российские пропагандистские телеканалы.

Как видно из реакции самого российского диктатора на свою "недошутку", ему, очевидно, такое абсурдное сравнение показалось остроумным.

Напомним, Путин вдруг начал утверждать, что именно он приказал своим войскам отойти от Киева. Он пытается убедить, что этим приказом хотел якобы "создать условия для переговоров".

Ранее сообщалось, что известный психиатр из США Джеймс Фэллон, специализирующийся на психопатических расстройствах личности, вынес диагноз российскому диктатору Путину. Медик считает – у хозяина Кремля есть все признаки психопатии и нарциссического расстройства.

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