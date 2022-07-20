УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Осколок российского снаряда попал в сердце: в Киеве чудом спасли военного

20 июля 2022, 11:24

Медики провели операцию, не останавливая сердце. Осколок удалось вытащить.

на сердце военного провели операцию
Осколок русского снаряда попал в сердце военного / Институт сердца МЗ Украины

Украинский военный получил сверхсложное ранение-осколок российского снаряда попал ему прямо в сердце. Его сердце продолжалось биться, но защитник нуждался в срочной операции. Об этом сообщили в Институте сердца МОЗ Украины.

Именно в это медучреждение военного срочно доставили с линии фронта. Медики провели сложную операцию даже не останавливая сердце.

"Сегодня в стенах Института сердца МОЗ Украины состоялась сложнейшая операция, которую выполнил Борис Тодуров. Кардиохирург достал обломок снаряда из сердца военнослужащего, которое продолжало биться во время самой операции. Гордимся нашими врачами! Гордимся нашими военными!",- говорится в сообщении.

Хирург осторожно достал обломок из сердца, которое продолжало биться. Как оказалось, обломок "сидел" в желудочке.

"Не знаю, как он туда попал. Справились на работающем сердце... Достали обломок из сердца, не останавливая его", – сказал Борис Тодуров.

Читайте такжеОккупанты похитили на Херсонщине родителей погибшего АТОшника

Напомним, недавно серьезные ранения на востоке Украины получил исполнитель главной роли в фильме Олега Сенцова "Носорог" Сергей Филимонов. Мужчина ушел на фронт с первых дней войны. В конце июня он на несколько дней вернулся в Киев, после чего снова уехал на фронт. Оккупанты накрыли "Градом" позиции украинских военных, в Филимонова попали по меньшей мере 8 осколков.

Также стало известно о том, что в боях за Украину в Донецкой области погиб доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта. В Украину мужчина приехал несколько месяцев назад, чтобы помогать в подготовке военных. Мужчина получил смертельное ранение в грудь в ходе боев на фронте.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

Лидер Ирана подыграл Путину и поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину

11:53

"Психопат с признаками садиста": американский психиатр вынес жесткий диагноз Путину

11:49

Осталось мало ресурсов: в Германии заявили, что у них заканчиваются запасы оружия для УкраиныВидео

11:24

Осколок российского снаряда попал в сердце: в Киеве чудом спасли военногоВидео

11:18

Путин стремится захватить Харьков: возможен ли штурм города?мнение

Реклама
10:52

Будет "мясорубка": астролог рассказал, когда Украина освободит все территории и выйдет на границыВидео

10:40

ВСУ второй день подряд мощно бьют по стратегическому Антоновскому мосту в оккупированном ХерсонеВидео

10:27

Новый бред Путина: войска РФ отвели от Киева якобы "ради переговоров"Видео

10:15

Россияне уничтожили дома в Никополе: 2 погибших и много раненых, среди них – детиФотоВидео

10:02

У Путина истерика, его унизилимнение

09:52

"Колхозный тверк": Сеть поразило видео "Z-танца" россиянокВидео

09:46

Антоновский мост является ключевой уязвимостью оккупантов в Херсонской области - разведкаВидео

09:27

Лопнул кровавый бизнес: ВСУ полностью уничтожили группу ЧВК "Вагнера"

09:16

Возле Каховской ГЭС ВСУ уничтожили новейшую российскую систему для приглушения беспилотниковВидео

08:57

Выгорела дотла: ВСУ уничтожили в Лазурном современную радиолокационную станцию РФВидео

08:48

В боях за Украину погиб 30-летний доброволец из Швеции

08:46

Эффективная тактика в войне с Россиеймнение

08:30

Как избавиться от паутинного клеща: простые и эффективные способы защиты растенийВидео

08:22

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2022: Львам – деньги, Весам – трудности, Стрельцам – завистьВидео

08:19

Воздушный бой на Херсонщине: ВСУ сбили из ЗРК вражеский Су-35 во время атаки на украинские самолетыВидео

Реклама
08:09

Удар по Крымскому мосту: у ВСУ есть все необходимые данные для разработки плана - Тука

07:30

Рецидивист-оккупант из Луганщины пошел на войну ради вставных зубов

07:13

Может стать гарантом безопасности: Куса рассказал, как будет меняться позиция Китая по Украине

07:08

Кремль избегает всеобщей мобилизации и вербует на войну против Украины заключенных

06:37

Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ - ISWВидео

06:23

Травмы современной Россиимнение

06:00

Курс доллара 2022: какой прогноз и чего ждать украинцам осенью

05:20

Самая вкусная и очень быстрая закуска за 10 минут: удивительный рецептВидео

05:05

Физалис: чем полезна эта ягода и можно ли ей отравитьсяВидео

04:50

Стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью и какое горе переживалаВидео

04:32

Анасасию Волочкову в развратном микробикини застукали в объятиях женатого мужчины

04:01

"Твоя погода была солнечной, а сегодня дождь": Андрей Данилко показал раритетное фото с ПисанкойВидео

03:36

49-летняя Хайди Клум топлес показала отдых с молодым мужем

03:15

Украину накроет африканская жара: в какой день врежет пекло до +40ºВидео

02:44

Рейтинг самых сексуальных членов британской королевской семьи - первое место удивит даже британцев

02:40

Эксперт пояснила, подскочит ли курс доллара после отмены Нацбанком фиксированного курса

02:15

Конец июля будет судьбоносным для Украины: астролог назвала 2 самых тяжелых дняВидео

00:51

Приметы на 20 июля: 3 вещи, которые лучше в этот день не делатьВидео

19 июля, вторник
23:59

Эктор Хименес-Браво рассекретил свою избранницу-украинку постельным фото

23:57

"Еще больше HIMARS": США предоставят Украине очередной пакет военной помощиВидео

Реклама
23:29

Арестович раскрыл подробности удара ВСУ по мосту в ХерсонеВидео

23:28

Огромномный штраф: артистам в России запретили со сцены говорить о войне

23:12

Зеленский назвал офицеров РФ "тряпками" за удар по мирному селу на Одесчине

22:26

Ермак рассказал, какие переговоры ведет Украина с РоссиейВидео

22:25

Война, воровство, массовый страх и цензура: о традиционных ценностях Россиимнение

22:20

"Ущерб репутации": Шольц обманывает Украину в вопросе поставок оружия - WeltВидео

22:10

61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны показал новую подружку в два раза младше него

22:07

ВСУ "закроют" Крым и смогут бить на 500 километров: эксперт о деталях поставок новых РСЗОВидео

22:01

Россия понесла масштабные потери в боях за Лисичанск и СеверодонецкВидео

21:47

Сколько HIMARS нужно, чтобы выгнать россиян из Украины: ответ МинобороныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять