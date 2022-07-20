Осколок российского снаряда попал в сердце: в Киеве чудом спасли военного

Осколок русского снаряда попал в сердце военного / Институт сердца МЗ Украины

Украинский военный получил сверхсложное ранение-осколок российского снаряда попал ему прямо в сердце. Его сердце продолжалось биться, но защитник нуждался в срочной операции. Об этом сообщили в Институте сердца МОЗ Украины.

Именно в это медучреждение военного срочно доставили с линии фронта. Медики провели сложную операцию даже не останавливая сердце.

"Сегодня в стенах Института сердца МОЗ Украины состоялась сложнейшая операция, которую выполнил Борис Тодуров. Кардиохирург достал обломок снаряда из сердца военнослужащего, которое продолжало биться во время самой операции. Гордимся нашими врачами! Гордимся нашими военными!",- говорится в сообщении.

Хирург осторожно достал обломок из сердца, которое продолжало биться. Как оказалось, обломок "сидел" в желудочке.

"Не знаю, как он туда попал. Справились на работающем сердце... Достали обломок из сердца, не останавливая его", – сказал Борис Тодуров.

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Напомним, недавно серьезные ранения на востоке Украины получил исполнитель главной роли в фильме Олега Сенцова "Носорог" Сергей Филимонов. Мужчина ушел на фронт с первых дней войны. В конце июня он на несколько дней вернулся в Киев, после чего снова уехал на фронт. Оккупанты накрыли "Градом" позиции украинских военных, в Филимонова попали по меньшей мере 8 осколков.

Также стало известно о том, что в боях за Украину в Донецкой области погиб доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта. В Украину мужчина приехал несколько месяцев назад, чтобы помогать в подготовке военных. Мужчина получил смертельное ранение в грудь в ходе боев на фронте.

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