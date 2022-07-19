Без мамы остались трое детей: в Виннице умерла раненная российской ракетой врач

Врач-невролог Наталья Фальштинская из Винницы/ Telegram Винницкая ОВА

В Виннице во вторник, 19 июля, умерла врач-невролог Наталья Фальштинская, пострадавшая из-за ракетного удара оккупантов по городу, который произошел 14 июля.

Об этом сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram. Таким образом количество погибших в результате ракетного удара возросло до 25.

Фальштинська работала неврологом в клинике "Нейромед" и была на рабочем месте, когда прилетела российская ракета.

У погибшей осталось трое детей.

"25... Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштинская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей", – написал Борзов.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями.

Количество погибших уже выросло до 25. Среди погибших трое детей: 4-летняя Лиза, которая на момент попадания ракеты шла с мамой Ириной с занятия по развитию детей, 7-летний Максим и 8-летний Кирилл.

Также сразу погибли две работницы медицинского центра "Нейромед". Двое врачей, работавших в этом учреждении, попали в больницу в тяжелом состоянии. Одной из этих врачей была Наталья Фальштинская, которая в ночь на 19 июля умерла в больнице.

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