Белый гроб и мишка: в Виннице простились с мальчиком, которого убила российская ракета

В Виннице простились с Кириллом Пяхиным / Суспільне

Сегодня, 18 июля, в Виннице простились с 8-летним мальчиком Кириллом Пяхиным, который погиб от ракетного удара России по центру города. Он находился в машине под домом быта Ювилейный, сообщает Суспільне.

Провести ребенка в последний путь пришло очень много людей, они не скрывали слез.

Кирилла похоронили в Никифоровка Немировской громады, где проживают единственные на Виннитчине родные семьи. Отпевали его в местной церкви, на прощение пришло почти все село - люди несли цветы и становились на колени.

В гроб мальчику положили плюшевого мишку - его любимую игрушку.

На похороны пришло почти все село / Суспільне

Они был единственным ребенком у родителей. После полномасштабного наступления его семья сбежала от оккупантов из Херсона в Винницу. В дальнейшем планировали уехать в Молдову.

В день обстрела мальчик поехал в Винницу со своим дядей и бабушкой, чтобы сделать документы для пересечения границы. Мальчик попал в огненную ловушку. Его дядя выжил, поскольку его отбросило взрывной волной, а бабушка осталась невредима. Чтобы определить, есть ли Кирилл среди жертв, мама мальчика сдавала ДНК-анализ. Тело идентифицировали.

Мальчика хоронили в белом гробу / Суспільне

"Бабушке нужен был паспорт, чтобы выехать в Молдову и взять Кирилла. Пошла паспорт делать и здесь бабах. Кирилл был в машине и дядя был в машине. Он сейчас в реанимации", – поделился дядя мальчика Иван.

Родным тело мальчика привезла волонтер Елена Верлан.

"Была ситуация: отец потерял сознание. Вынуждена была ему оказывать помощь. И папа, и мама. Помочь ты не можешь. Ты можешь только помочь, чтобы пришли в сознание...", – рассказала она.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома. Одна из ракет упала рядом с роддомом.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.

Среди погибших в Виннице – 4-летняя Лиза, которая на момент попадания ракеты шла с мамой Ириной на занятия по развитию детей. Мама, которая вела свой блог, успела выложить последнее видео с дочкой за 1,5 часа до трагедии. Потом жизнь ребенка оборвалась, а Ирина попала в реанимацию.

Также погибли две работницы медицинского центра "Нейромед". Еще двое врачей, работающих в этом учреждении, сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Еще одной жертвой ракетного удара стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк". Дядя попал в больницу, а мальчик оказался в огненной ловушке и погиб.

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