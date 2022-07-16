Готовился идти в школу: 7-летнего Максима и его маму убила российская ракета в Виннице

7-летний Максим и его мама Виктория погибли в Виннице/ Facebook Анна Боднар, ua.depositphotos.com, ГСЧС Украины

Вражеская ракета убила в Виннице 14 июля 24 человека, из них трое – это дети. 7-летний Максим, тоже потерявший жизнь из-за российской ракеты, в момент атаки находился вместе с мамой Викторией в медцентре "Нейромед" – они проходили там медицинское обследование.

О гибели мальчика и его мамы сообщила в Facebook пользователь Алина Боднар. Отмечается, что они были из села Малая Мочулка, что расположен в 100 километрах от Винницы. Женщина работала стоматологом.

"Мама и сынишка... Они просто приехали в Винницкую клинику, а россияне их там убили... Врач-стоматолог Виктория Рекута и 7-летний Максимко Жарий из села Малая Мочулка в Винницкой области погибли в диагностическом центре "Нейромед", который 14 июля Россия обстреляла ракетами", – говорится в сообщении.

7-летний Максим и его мама Виктория погибли в Виннице из-за российской ракеты/ Facebook Анна Боднар

Мальчик проходил обследование в медцентре

Известно, что мальчик проходил в этом центре обследование. Об этом ранее сообщал глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с мамой", – сообщил он.

7-летний Максим проходил обследование в медцентре, когда прилетела ракета/ Facebook Анна Боднар

В Facebook-сообществе Теплицкого района Винницкой области сообщили, что Виктория Рекута работала врачом-стоматологом в больнице в поселке Теплик.

"Рашисты унесли жизнь прекрасного врача, замечательной матери, прекрасного человека и ее сына Максима. В это невозможно поверить, но произошло непоправимое", – отмечается в сообщении на странице сообщества.

Сначала сообщалось, что тела мамы и сына должны были привезти в родное село вчера, 15 июля. Однако позже стало известно, что передача тел родственникам задерживается из-за необходимости дополнительной ДНК-экспертизы. Поэтому планируется, что их привезут сегодня, 16 июля. Об этом сообщила в Facebook местная журналистка Ирина Лупещенко.

Вот так выглядел медцентр "Нейромед" после того, как рядом с ним попала российская ракета/ Telegram

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома. Одна из ракет упала рядом с роддомом.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.

Среди погибших в Виннице – 4-летняя Лиза, которая на момент попадания ракеты шла с мамой Ириной на занятия по развитию детей. Мама, которая вела свой блог, успела выложить последнее видео с дочкой за 1,5 часа до трагедии. Потом жизнь ребенка оборвалась, а Ирина попала в реанимацию.

Также погибли две работницы медицинского центра "Нейромед". Еще двое врачей, работающих в этом учреждении, сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Еще одной жертвой ракетного удара стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк". Дядя попал в больницу, а мальчик оказался в огненной ловушке и погиб.

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