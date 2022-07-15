В РФ придумали лживую легенду, чтобы объяснить ракетный удар по Виннице и убийство мирных украинцев

По версии Минобороны РФ, в Доме офицеров в Виннице, куда они ударили Калибрами, "проходило совещание относительно поставок Украине очередной партии самолётов".
Минобороны страны-агрессора РФ обнародовало лживое заявление о причинах нанесения ракетного удара по центру Винницы 14 июля, в результате которого 23 мирных жителя погибли, больше сотни - ранены.
В российском оборонном ведомстве заявили, что удар ракетами "Калибр" был нанесен по Дому офицеров в Виннице. Там якобы "проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".
"На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолётов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены", - соврали в Минобороны РФ.
Вчера российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале опубликовала ответ Министерства обороны на вопрос, куда именно ударили в Виннице.
"В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", — заявили в Минобороны России.
Отметим, Дом офицеров в Виннице – это крупнейшее концертно-художественное учреждение города и области, одно из ведущих мест проведения массовых мероприятий. Там нет никакой военной инфраструктуры. 14 июля в Доме офицеров должен был состояться концерт украинской певицы Roxolana.
Ракетный удар по Виннице 14 июля 2022
14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. Россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников. Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.
Известно о 23 погибших мирных жителях, убиты трое детей. Около 117 человек ранены, 64 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, 5 – в критическом. Судьба десятков людей неизвестна.
В результате ракетного удара оккупантов погибла трехлетняя девочка Лиза. Ее мама Ирина выжила, однако женщине обломком оторвало ногу, за жизнь пострадавшей теперь борются врачи.
Кроме того, в результате удара по Виннице погибли две сотрудницы медицинского центра Нейромед – администратор Гула Екатерина и менеджер Харченко Татьяна. Еще два медика учреждения находятся в тяжелом состоянии.
Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что после удара по Виннице задержали несколько десятков человек. Их проверяют на причастность к корректировке ракетных обстрелов.
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