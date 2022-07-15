4-летняя Лиза была "солнечным" ребенком: что известно о погибшей девочке и раненой маме в Виннице

4-летняя Лиза была "солнечным" ребенком/ Instagram L.i.z.i.love

Российская ракета по последним данным убила в Виннице в четверг, 14 июля, 23 человека, среди которых трое детей. Ангелочком в том числе стала и 4-летняя девочка Лиза – "солнечный" ребенок, который в момент попадания ракеты шел с мамой Ириной на занятия по раннему развитию детей.

Девочка погибла сразу. Маме оторвало ногу, сейчас она находится в больнице и за ее жизнь борются врачи, сообщают знакомые семьи в соцсетях.

Пострадавшая Ирина оказалась блогером. Женщина снимала видео и рассказывала в соцсетях свою историю и истории о своей дочери. Она писала, что является мамой особой девочки, которая имеет синдром Дауна.

Последнее видео мама девочки записала и выложила в интернет за 1,5 часа до попадания в город ракеты. На нем они с улыбчивой и жизнерадостной девочкой идут по тротуару на занятия. Но когда через короткий отрезок времени ролик только набирал просмотры, девочка уже погибла.

Ирина подробно описывала историю своей семьи в блоге. Она рассказывала, что они с мужем узнали о том, что у них может быть ребенок с проблемами со здоровьем, на 13-й неделе беременности. На 18 неделе врачи увидели, что малыш может иметь порок сердца и другие патологии.

О синдроме Дауна много врачей, которых Ирина объездила с мужем, говорили 50 на 50. При этом врачи из-за прогнозируемых патологий до 22 недели уговаривали супругов сделать аборт. Будущие родители не согласились и решили рожать.

4-летняя Лиза, погибшая в Виннице/ Instagram L.i.z.i.love

Ирина родом из Винницы, однако жила с мужем в Киеве. Более 2 лет назад супруги развелись, и женщина вернулась в Винницу. Папа с дочкой виделись часто, он участвовал в ее воспитании.

Женщина имеет более 5 тысяч подписчиков, и делилась в соцсетях историей о развитии своей дочери. Также она общалась с другими родителями "солнечных" детей.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома.

Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

По последним данным по состоянию на 20:00 14 июля количество погибших в результате удара российской ракеты по Виннице уже возросло до 23, из них трое детей.

Госпитализированы 66 человек, в том числе 3 ребенка. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в критическом. Продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.

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