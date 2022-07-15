Ракета убила в Виннице двух работниц медцентра, двое врачей заведения в тяжелом состоянии

Погибли две молодые винничанки – администратор и менеджер медицинского центра.
Вследствие ракетного удара по Виннице в четверг, 14 июля, погибли две работницы медицинского центра "Нейромед". Еще двое врачей, работающих в этом учреждении, сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Погибшие винничанки – это администратор и менеджер центра, с ранениями в больницу попали двое неврологов. Об этом сообщается на странице центра "Нейромед" в Facebook.
"У Нейромеда случилось большое горе! В результате попадания российской ракеты трагически погибли администратор Гула Екатерина и менеджер Харченко Татьяна. Детский невролог Ковальчук Павел Васильевич и невролог Фальштинская Наталья Анатольевна находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Как известно из соцсетей, Екатерине Гуле было 24 года.
Отмечается, что жизни всех остальных работников, которые на момент попадания ракеты были в медцентре, ничего не грозит.
Читайте также4-летняя Лиза была "солнечным" ребенком: что известно о погибшей девочке и раненой маме в ВинницеВ то же время в Ассоциации детских неврологов рассказали, что медик Павел Ковальчук попал в больницу с многочисленными ожогами и осколочными ранениями. Также там обратились к украинцам с просьбой помочь пострадавшему финансово на лечение.
Ракетный удар по Виннице
Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома.
Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.
По последним данным по состоянию на 20:00 14 июля количество погибших в результате удара российской ракеты по Виннице уже возросло до 23, из них трое детей.
Госпитализированы 66 человек, в том числе 3 ребенка. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в критическом. Продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует.
Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.
Среди погибших в Виннице – 4-летняя Лиза, которая на момент попадания ракеты шла с мамой Ириной на занятия по развитию детей. Мама, которая вела свой блог, успела выложить последнее видео с дочкой за 1,5 часа до трагедии. Потом жизнь ребенка оборвалась, а Ирина попала в реанимацию.
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