Под "Червону калину" в исполнении скрипачей: в Виннице попрощались с 4-летней Лизой, которую убила ракета РФ

​Лиза Дмитриева из Винницы погибла 14 июля от российской ракеты / Фото Суспільне, Instagram ​

В воскресенье, 17 июля, в Виннице прошла церемония прощания с 4-летней Лизой Дмитриевой, которая погибла 14 июля в результате ракетного обстрела города российскими войсками.

Проститься с ребенком пришли десятки человек. Церемония прошла в Спас-Преображенском кафедральном соборе, передает Суспільне.

Люди приносили в храм детские игрушки и цветы. Девочку похоронили на городском кладбище Сабарова. Во время прощания на кладбище прозвучала композиция "Червона калина" в исполнении двух скрипачей. Девочка при жизни любила игру скрипки.

На похоронах присутствовал отец Лизы Артем и бабушка девочки. Мама девочки Ирина Дмитриева сейчас находится в больнице. За ее жизнь борются врачи. У женщины травма брюшной полости, ее состояние стабильно тяжелое.

В Виннице попрощались с Лизой Дмитриевой / Фото Суспільне

Церемония прощания прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе / Фото Суспільне

Люди приносили цветы и игрушки / Фото Суспільне

Ракетный удар по Виннице

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. В гражданское сооружение попали три ракеты российских захватчиков. Также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

Известно о 24 погибших мирных жителях, убиты трое детей. Более сотни людей ранены. Судьба десятков украинцев неизвестна.

В результате ракетного удара оккупантов погибла 4-летняя девочка Лиза. В момент попадания ракеты девочка шла с мамой Ириной на занятия по раннему развитию детей. Женщина выжила, однако обломком ей оторвало ногу.

Пострадавшая Ирина оказалась блогером. Женщина снимала видео и рассказывала в соцсетях свою историю и истории о своей дочери. Она писала, что является мамой особой девочки, которая имеет синдром Дауна.

Последнее видео мама девочки записала и выложила в интернет за 1,5 часа до попадания в город ракеты.

Позже Украину потрясло фото перевернутой детской коляски и погибшего после российского ракетного удара ребенка.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что была лично знакома с Лизой Дмитриевой из Винницы. Маленькая девочка участвовала в съемках ролика к рождественским праздникам. Супруга президента отметила, что не может сдержать слез и плачет вместе с родными ребенка.

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