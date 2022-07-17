Российская ракета в Виннице убила жену известного украинского баяниста

Галина Олексив с сыном Романом были возле медцентра в момент удара российской ракеты / Фото ГосЧС, facebook.com/jaoleksiv

В результате ракетного удара России по Виннице 14 июля погибла Галина Олексив - жена известного украинского баяниста, декана Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко Ярослава Олексива. Его сын получил тяжелые ранения. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

О трагедии в семье рассказал сам музыкант на своей странице в Facebook.

"К сожалению, моя Галюся погибла, боремся за Ромчика и молимся", - написал он.

Во время ракетного удара мальчик вместе с мамой был возле уничтоженного Россией медицинского центра. Ребенок получил тяжелые ранения.

Подруга погибшей Анна Бутровская рассказала, что ребенок сейчас в коме. У него многочисленные травмы (открытый перелом плечевой кости, черепно-мозговая травма), ожоги тела и лица.

"Последнее, что он видел - как его маму присыпало частями здания медцентра... Об этом он сказал медикам из скорой. Он находится в детской областной больнице Винницы", - написала Бутровская в Facebook.

Впоследствии женщина уточнила, что врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. В ближайшие дни его можно будет перевезти во Львов. Впереди у ребенка длительное лечение, скорее всего, за границей.

Как сообщал Главред, полиция идентифицировала двух погибших в результате ракетного удара детей. Это двое мальчиков 7 и 8 лет. Один из детей в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с мамой. Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

17 июля в Виннице прошла церемония прощания с 4-летней Лизой Дмитриевой, которая погибла 14 июля в результате ракетного обстрела города российскими войсками.

Девочку похоронили на городском кладбище Сабарова. Во время прощания на кладбище прозвучала композиция "Червона калина" в исполнении двух скрипачей. Девочка при жизни любила игру скрипки.

Ракетный удар по Виннице

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. В гражданское сооружение попали три ракеты российских захватчиков. Также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

Известно о 24 погибших мирных жителях, убиты трое детей. Более сотни людей ранены. Судьба десятков украинцев неизвестна.

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